Ajuste contenido y libre de tropiezos esta yegua debe ser número puesto en el 5y6 en La Rinconada

Este domingo, el Hipódromo La Rinconada será el escenario de la reunión 38, con una programación de doce emocionantes competencias.

Aunque la jornada no incluye pruebas selectivas, la gran paridad en el programa sugiere que el 5y6 podría pagar excelentes dividendos.

¡No pierdan la oportunidad! Les recomendamos sellar su 5y6 para optar por un gran premio

Asimismo, dentro de la cartelera de la jornada dominical se contempla las pruebas válidas para el juego del 5y6 Nacional, a iniciarse en la séptima carrera.

Justamente en la novena del programa, tercera válida es para yeguas nacionales e importados de 6 y más años, ganadoras de 1 y 2 carreras, en distancia de 1.300 metros y por un premio adicional especial a repartir de $22.100.

Datos hípicos: La Rinconada Segunda Victoria 5y6

La yegua castaña de seis años Reina de Vela (número 1), es uno de los competidores para esta prueba válida, con la monta por cuarta ocasión consecutiva del jinete aprendiz Leomar Sangronis y la preparación de Jesús Romero Rojas, en defensa de los colores del Stud “G.G”.

Desafortunadamente la nacida y criada en el Haras Paumar por lo menos sus últimas cuatro actuaciones han estado marcadas por presentar problemas en la partida y con todo y ese detalle atropella fuerte para llegar cerca. Tal y como sucedió en su más reciente actuación del 14 de septiembre del 2025.

Insiste en la monta el jinete aprendiz y hay que mencionar que en yunta con el entrenador solo han tenido la ocasión de tomarse una foto luego de cinco intentos, también hay que destacar que para la Gaceta Hípica se presenta como una tercera favorita lo que quiere decir que su chance es notable.

Ajuste desde el aparato: La Rinconada

El día miércoles 01 de octubre, la pupila de Jesús Romero Rojas fue de: 27 40,3 54,4 (800MTS) (ES) salió al tiro, contenida con remate de 14,1 con el mismo Leomar Sangronis. Información publicada en las hojas de ajuste de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Otras Favoritas: Carrera Pareja Yeguas 5y6 La Rinconada