MLB: Ranger Suárez y el equipo ideal para jugar en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Ranger Suárez es uno de los lanzadores élite que aún están en la agencia libre 2026. El venezolano tuvo una gran temporada 2025 con Phillies de Philadelphia, alcanzó registros importantes para llamar la atención. De hecho, hay un equipo que sería ideal para cerrar su carrera en Grandes Ligas.

Suárez está entre las opciones más viables de Mets de Nueva York para 2026. El pelotero de 30 años podría ser el as de rotación que necesita la organización para pelear por el título de Serie Mundial: Edad, personalidad, talento y profundidad son algunas de las características que lo hacen una gran opción.

Ranger con 12-8, 3.20 ERA, 151 ponches en 2025 es un abridor confiable para el proyecto del equipo ofreciendo: estabilidad inmediata en la rotación y experiencia en postemporada. Además, sería darle un golpe emocional y deportivo por debilitar a Phillies que es un rivales divisional.

Orioles de Baltimore la otra opción que es posible para Ranger Suárez

El interés de Orioles de Baltimore en Ranger Suárez es descrito como muy fuerte; lo que convierte a la organización en un competidor real por sus servicios. La franquicia busca reforzar su rotación con un zurdo probado y consistente, capaz de aportar inmediatamente.

Suárez está en el rango de as o un segundo lanzador muy sólido. Para Orioles, su perfil encaja en un proyecto joven que necesita experiencia en playoffs y liderazgo en la lomita. El venezolano aporta todo eso, pero además tiene los números para ser importante.

Números de Ranger Suárez en su carrera en Grandes Ligas

La carrera de Ranger Suárez ha sido muy fructífera viéndolo desde muchos ángulos. Cuenta con efectividad de 3.38 con marca de 53-37 y 705 ponches. Está bien valorado en Grandes Ligas, su próximo equipo contará con un lanzador élite que tiene hambre de triunfos.

Números de Suárez en su carrera:

- 187 juegos, 119 aperturas, 53-37, 3.38 efectividad, 4-10 salvados, 762.0 entradas, 728 hits, 286 carreras limpias, 70 jonrones, 240 boletos, 705 ponches, 1.27 WHIP