Ramón García Mosquera reaparece nieto de Tapit que tiene 140 días sin correr

La antepenúltima fecha del segundo meeting de la temporada 2025 se correrá este domingo 17 de agosto con una jornada de 12 carreras donde el entrenador y múltiple ganador de meeting, Ramón García Mosquera ha inscrito hasta cinco ejemplares a competir en la tarde de carreras.

Ramón García inscribe nieto de Tapit que reaparece

Dentro de las carreras no válidas de la reunión 31 del año, la segunda de ellas se correrá a las 1:25 de la tarde y fue reservada para caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores en una distancia de 1.100 metros y ha sido anotados diez tresañeros en lista oficial.

Uno de los participantes de la carrera fue firmado por el entrenador Ramón García Mosquera al llenar la planilla con el alazán Quantum Leap bajo la monta de Jaime Lugo Jr. para Andrea Stable y el cual tiene una ausencia en las pistas de 140 días sin competir en jornadas oficiales.

El alazán nacido el 9 de abril del 2022 en el Haras Urama es un producto de campeón pistero y semental Siete C en la yegua Kathy’s In Charge por Tapit y el cual no corre desde el pasado 30 de marzo del presente año donde participó en una prueba de 1.100 metros y finalizó séptimo.

Según la hoja de anotaciones de la División de Tomatiempos del INH, su trabajo más reciente fue el pasado sábado 9 de agosto en pelo y dejó parciales de:

16’4 / 32’2 / 46’4 /59’3 / (800) / 72’1, 2p 85’1/99’1 / remate de 12’4.