No lo olvides: Un millón doscientos cincuenta mil es el monto a repartir para cuadro único en La Rinconada

El 5y6 Nacional de Venezuela continúa su racha de crecimiento sostenido. El juego de las mayorías alcanza ya 24 semanas consecutivas en las que el monto sellado supera al anterior en el Hipódromo La Rinconada, una marca histórica que comenzó el pasado mes de abril. Este ascenso constante confirma el fervor de la afición hípica y el éxito de la estrategia promocional.

En respuesta a este respaldo inquebrantable, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) confirma un incentivo económico. Para este domingo 05 de octubre, día de la reunión 38, el enfoque principal reside en el Cuadro Único. El INH garantiza un monto mínimo a repartir de $1.250.000 al feliz ganador que logre acertar la combinación perfecta.

Un Premio Histórico que Atrae a la Comunidad: La Rinconada

Este premio de $1.250.000 no solo es una cifra; es una declaración de intenciones. Busca impulsar una industria hípica que se renueva y crece, y demuestra que el 5y6 es realmente lo nuestro en Venezuela. La magnitud de la cifra atrae la atención de toda la comunidad hípica, la cual se prepara para vivir una jornada inolvidable con la posibilidad real de obtener un premio millonario. La emoción está garantizada, y el reto para los apostadores es mayúsculo. La recompensa, por su parte, nunca fue tan grande.

El Reto de la Primera Válida

Como ya es conocido, el 5y6 arranca desde la séptima carrera del programa, la primera válida, con hora de partida a las 3:30 p.m.

Esta competencia presenta una emocionante nómina de 14 yeguas participantes, entre ejemplares nacionales e importados. Ellas se disputarán un recorrido de 1.200 metros y una bolsa adicional especial de $20.800. El desafío de esta prueba inicial establece el tono para el resto del programa, donde la paridad de las carreras sugiere que el Cuadro Único no será fácil, pero el premio justifica cualquier esfuerzo.

Detalles del Programa: Ejemplares retirados

Finalmente, se confirman dos ejemplares que no tomarán parte en la jornada. Curiosamente, ambos ejemplares son presentados por el entrenador Fernando Parilli Araujo: Sugar Cane no correrá en la primera carrera y Qualitat no saldrá en la segunda competencia.