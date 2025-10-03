Gaceta Hípica tiene Telegram y esta es la información que ofrecen

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

@GacetaHipicaOficial ¡Síguelos ya!

La emoción de la Gaceta Hípica ahora la vives más cerca de ti. Desde ya la Biblia del Hipismo tiene cuenta en la red social Telegram para darte estadísticas, fotos y videos exclusivos. ¡Síguelos en @GacetaHipicaOficial!

Telegram Gaceta Hípica

Si eres amante de las carreras de caballos, ahora puedes disfrutar de toda la información exclusiva de la Gaceta Hípica directamente en tu celular y gratis. En su canal oficial de Telegram encontrarás:

Noticias y actualizaciones de cada jornada hípica

Pronósticos, resultados y análisis de expertos

Contenido audiovisual exclusivo y material histórico

Retrospectos Gaceta Hípica

Toda la emoción de la hípica al instante

La pasión por los caballos no se detiene, y con Telegram estarás siempre un paso adelante para vivir la adrenalina de cada carrera. ¡Cada vez son más los aficionados y los seguidores de la marca hípica número uno!

Únete ahora a la cuenta oficial de Gaceta Hípica en Telegram y mantente informado como nunca antes: @GacetaHipicaOficial.