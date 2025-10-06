Sanción en La Rinconada: Revelan el motivo de la multa al jinete aprendiz

Suscríbete a nuestros canales

La fiesta del hipismo en la continuación del tercer meeting del 2025 se llevó a cabo la tarde de ayer domingo 05 de octubre con la realización de la reunión número 38 de la temporada con una programación que contempló 12 interesantes carreras sin pruebas selectivas ni de grado pero el juego del 5y6 nacional volvió a figurar al ser protagonista por vigésima quinta jornada consecutiva con montó récord en recaudación.

Resultados de carrera: La Rinconada Jinete Aprendiz

En la décima carrera de la tarde, cuarta válida programada para la 4:45pm con una nómina de diez participantes, carrera especial para caballos nacionales e importadas de seis y más años, ganadores de 1 y 2 carreras. A la postre fue una victoria para el alazán de siete años Suliman con Luis Funez Jr.

Sanción: Jinete Aprendiz Multa Látigo

En la misma carrera participó el ejemplar Cosmos con la monta del aprendiz Leomar Sangronis que arribó en la segunda casilla, luego las autoridades vistas los diferentes videos deciden multarlo por uso indebido del látigo tal y como se aprecia es las resoluciones emanadas por @Inh.

USO INDEBIDO DEL LÁTIGO (MULTA)

“Luego de observar la repetición de la prueba esta Junta de Comisarios pudo detectar que el jinete WINDER VELIZ, hace uso indebido del látigo, fustigando de manera exagerada y excesiva a su conducido NEIGH SAYER (USA) N°08. Esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al mencionado jinete, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento Nacional de Carreras”.