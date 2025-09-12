Aldry Siso recomienda no dejar por fuera del 5y6 a sus tres conducidos

Suscríbete a nuestros canales

El jinete Aldry Siso, una de las grandes revelaciones de la temporada 2025, no detiene su marcha. De la mano de su agente, Pedro Bermúdez "Yito", el equipo se mantiene con un intenso ritmo de trabajo en el óvalo de La Rinconada, una labor que se intensifica aún más con la llegada del último cuatrimestre de carreras.

Con un total de cinco compromisos para la próxima jornada, el jinete se prepara para dejar su huella en la pista.

Entrevista: Jinete 5y6 nacional Sorpresa

En esta ocasión, el equipo de Meridiano Web solicitó al talentoso jinete una guía especial para los aficionados hípicos, enfocada en el 5y6 Nacional, un circuito conocido por generar grandes dividendos para quienes logran acertar.

En la tercera válida tu primer compromiso en el 5y6 nacional es con la yegua Alaug del entrenador Carlos Luis Uzcátegui.

-Esta yegua he tenido la oportunidad de montarla en par de ocasiones y en su más reciente arribamos cuarto si bien es cierto fuera de carrera, pero era una prueba selectiva y por ende estaba subida de lote.

Para esta ocasión anda extraordinariamente bien y considero que, con una buena partida, bien colocada ella puede decidir la carrera así que no la dejen fuera.

Acto seguido en la cuarta válida tengo la oportunidad de montar a la yegua Royal Honey.

- La yegua fue ajustada a la perfección el pasado miércoles, y su rendimiento en el aparato dejó muy satisfechos tanto al jinete como al entrenador. Ambos coinciden en que la competidora se encuentra en óptimas condiciones y que es una seria aspirante para hacer una gran presentación en la carrera.

Por último, el guerrero de nueve años Gold Water dice presente en la prueba de cierre.

- Este ejemplar viene de una victoria contundente en 1.600 metros y, a pesar de la reducción de distancia, no debería verse afectado. Su jinete está seguro de que la atropellada final será decisiva, ya que en su carrera anterior el caballo venía peleando la punta desde los 400 metros.

Con un excelente estado físico, producto del gran trabajo de su entrenador, este caballo no se puede dejar fuera del 5y6.