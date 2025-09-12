Dentro de la pista: El jinete de Antalya y Snujake comparte los secretos de su preparación para la R35

Suscríbete a nuestros canales

El jinete José Alejandro Rivero se mostró optimista tras la jornada de ajustes matutina de este viernes, donde conversó con el equipo de Meridiano Web sobre sus dos montas más esperadas para la próxima reunión de carreras.

Entrevista clave: Jinete Reunión 35 Selectivas

"El trabajo de esta mañana fue clave para afinar los últimos detalles", aseguró Rivero. "Estamos listos para enfrentar estos compromisos de lujo".

Rivero primer compromiso importante en el Clásico “Gelinotte” (G2) por intermedio de la yegua Antalya.

-Esta yegua va a su prueba de fuego, ella ha demostrado mucha calidad en tres carreras y considero que en esta prueba tan importante pueda superarla.

De verdad estamos convenidos de que lo va hacer bien la inscribimos con esa ilusión y con la convicción de que la nuestra lo va hacer muy bien en esta carrera si Dios lo permite.

Y la segunda selectiva el clásico “Millard Ziadie” (G2) también serás protagonista con la monta de Snujake.

-Este ejemplar superó mucho las expectativas en su reaparecida, ya que el venia de una pequeña lesión y lo hizo de manera excelente tanto así que nos sorprendió.

Nuevamente me dan la oportunidad de montarlo, considero que esta a un 90% y para mí será unos de los duros en la carrera. Éxitos y bendiciones para todos.