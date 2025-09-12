Hipismo

Dentro de la pista: El jinete de Antalya y Snujake comparte los secretos de su preparación para la R35

El jinete José Alejandro Rivero compartió sus impresiones con el equipo de Meridiano Web, enfocándose en los dos compromisos clave que enfrentará en la próxima jornada.

Por Gustavo Mosqueda
Viernes, 12 de septiembre de 2025 a las 11:26 am
Dentro de la pista: El jinete de Antalya y Snujake comparte los secretos de su preparación para la R35
Foto: David Urdaneta
Suscríbete a nuestros canales

El jinete José Alejandro Rivero se mostró optimista tras la jornada de ajustes matutina de este viernes, donde conversó con el equipo de Meridiano Web sobre sus dos montas más esperadas para la próxima reunión de carreras.

NOTAS RELACIONADAS

Entrevista clave: Jinete Reunión 35 Selectivas 

"El trabajo de esta mañana fue clave para afinar los últimos detalles", aseguró Rivero. "Estamos listos para enfrentar estos compromisos de lujo".

Rivero primer compromiso importante en el Clásico “Gelinotte” (G2) por intermedio de la yegua Antalya.

-Esta yegua va a su prueba de fuego, ella ha demostrado mucha calidad en tres carreras y considero que en esta prueba tan importante pueda superarla.

De verdad estamos convenidos de que lo va hacer bien la inscribimos con esa ilusión y con la convicción de que la nuestra lo va hacer muy bien en esta carrera si Dios lo permite.

                                          

Y la segunda selectiva el clásico “Millard Ziadie” (G2) también serás protagonista con la monta de Snujake.

-Este ejemplar superó mucho las expectativas en su reaparecida, ya que el venia de una pequeña lesión y lo hizo de manera excelente tanto así que nos sorprendió.

Nuevamente me dan la oportunidad de montarlo, considero que esta a un 90% y para mí será unos de los duros en la carrera. Éxitos y bendiciones para todos.

                                           

    

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Internacional
Viernes 12 de Septiembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Hipismo