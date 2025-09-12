José Gilberto Hernández tiene un ejemplar que le gusta mucho para estar en el tope del marcador en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Con el vibrante ambiente del hipódromo como telón de fondo, solo faltan dos días para la próxima reunión de carreras en el principal óvalo del país. La actividad es incesante y las jornadas de traqueos y ajustes finales se intensifican, con el objetivo de que los ejemplares lleguen en óptimas condiciones a sus próximas competencias.

Entrevista: Nueva Victoria La Rinconada Jinete

El hipódromo de Coche se ha convertido en el epicentro de esta preparación. Entre los jinetes que ajustan detalles en la arena se encuentra José Gilberto Hernández, quien ya se anotó un triunfo en el arranque del tercer meeting. Conocido por su habilidad y determinación, no se descarta que esta semana vuelva a pisar el recinto de ganadores.

El popular "Duro de pasar", fiel colaborador de Meridiano Web, compartió sus impresiones ante las cámaras. Hernández, con la serenidad de quien conoce bien el oficio, se refirió a sus dos montas para esta reunión, con el compromiso y la dedicación que lo caracterizan en cada carrera. La expectativa es alta y el jinete confía en el potencial de sus ejemplares para dar una buena actuación

José dos montas ambas en el 5y6 nacional, la primera de ellas es en la séptima carrera con My Flirting Mate de Don Cesar Cachazos.

-Esta yegua anda muy bien a pesar de sus lesiones. En la cuadra han realizado un gran trabajo con ella. Su anterior viene de ganar y a pesar de ir ahora en recorrido de 1.300 metros tenemos la posibilidad de que este en el marcador.

Fijo: Caballo 5y6 Nacional La Rinconada

La segunda y última monta es sobre el lomo del ejemplar High Black Cat a la altura de la quinta válida.

-Tuve la oportunidad de montar a este ejemplar en una ocasión anterior, en la que finalizó en el cuarto lugar. Su entrenador ha decidido repetirme la monta, lo que me llena de confianza, ya que el caballo se encuentra en una condición física excelente. Por esta razón, me gusta mucho para obtener el triunfo en esta carrera. Con la ayuda de Dios, esperamos conseguir la victoria.