José Gilberto Hernández: “Mis montas llegan con gran condición y buscaré sorprender en la Gala Hípica”

Suscríbete a nuestros canales

En la reunión 32 de carreras del Hipódromo Internacional La Rinconada, que tendrá como plato fuerte la Gala Hípica de Caracas con siete pruebas selectivas, el jinete José Gilberto Hernández será protagonista con cuatro compromisos de lujo. En entrevista con Gaceta Hípica y Meridiano, habló de sus expectativas.

—Su primera monta selectiva será con Miketyson en el Copa Invitacional del Caribe.

—Él anda en excelente condición. Trataremos de salir cerca, cazando la carrera, para sorprender abajo y hacer una buena actuación con este ejemplar.

José Gilberto Hernández puede sorprender en el Clásico Gradisco

—En el Clásico Sprinters estará sobre Aptitud, un caballo que viene de ganar.

—Así es, él viene de una victoria en muy buena forma. Trataré de organizar mi caballo y buscarle su buen remate para hacer una gran carrera.

—En el Clásico Cruz del Ávila tendrá la responsabilidad de montar a The Queen Nani.

—Ella anda extraordinariamente bien, mantiene su condición y trataré de sorprender con ella en esta prueba selectiva.

—Su última monta será en el Clásico Gradisco con Pontevecchio.

—Es un caballo que va a debutar y anda extraordinariamente bien. De verdad, este ejemplar le pone bastante, y yo intentaré sorprender en el Clásico Gradisco.