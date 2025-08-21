Yonkleiver Díaz recomienda no dejar por fuera de las combinaciones a este ejemplar para el 5y6 dominical (+Entrevista)

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la mañana de este miércoles 20 de agosto, el jinete venezolano y de talla internacional, Yonkleiver Díaz fue abordado por el equipo de Meridiano Web en los espacios de la pista del hipódromo La Rinconada, para ser entrevistado, a fin de dar a conocer los detalles de sus seis compromisos de montas para la reunión 32.

Yonkleiver Díaz: Entrevista en vivo montas Gala Hípica 5y6 La Rinconada

Saludos Yonkleiver, para este domingo tiene seis montas. Comienzas con la alazana Victory Rose Time en la primera carrera, reaparece luego de 70 días y se estrena en la cuadra del entrenador Ramón García Mosquera ¿Qué nos puedes comentar acerca de esta potra?

-Es una yegua que va mejorando en su briseo y considero que ella va a hacer una buena carrera.

Tu segundo compromiso será en cuarta competencia, repites la monta con Catira Milena, ¿qué nos puedes decir?

-Una yegua que se ha venido acercando y seguirá mejorando.

En el Clásico Internacional Sprinters (G1) de la Gala Hípica de Caracas, lo que será a la altura de la séptima carrera, primera válida para el juego del 5y6 Nacional tendrás la monta del ejemplar Stronger Juan Carlos García Mosquera ¿Qué nos puedes comentar?

-Es el ejemplar veterano de la carrera. Las ha corrido todas bien, y con el favor de Dios este caballo va a estar peleando el clásico.

Luego para el Clásico Gradisco (G2) tendrás la oportunidad de conducir al tordillo dosañero Chamuel, presentado por Abraham Campos.

-Este caballo lo voy a montar por primera vez. He tenido la oportunidad de trabajarlo, se encuentra muy bien en la cancha y esperemos tener una buena carrera con él.

Siguiendo con la Gala Hípica, tienes el turno de conducir con el tresañero Maple Grove para el Clásico Internacional Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela (G1) en la quinta válida.

-Este es un caballo que le tengo mucha fe, conoce la distancia. Viene de ganar una de las competencias para la Triple Corona (Venezolana) y con el favor de Dios estará decidiendo.

Cierras tu compromiso en la conocida carreras de los acumulados del 5y6 que es la sexta válida con la monta del castaño tresañero El Gran Liam.

-Este caballo para mí va a ganar está semana y no lo dejen por fuera de las combinaciones.