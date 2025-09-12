Primer retiro en la Hinava: El clásico "Propietarios Valencianos" sufre una baja

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 13 de septiembre, el Hipódromo Nacional de Valencia presentará la reunión número 18, con la programación de nueve carreras, que incluye el Clásico “Propietarios Valencianos” que será la antesala de la jornada del 5y6 Nacional.

La prueba selectiva Ciudad de Valencia tiene como principal candidata a la yegua castaña Amatista que llevará en su lomo por segunda ocasión al jinete profesional Jaime Lugo Jr.

Como posibles rivales, tendrá a Paprika con la monta de Jaime Lugo y Flecha Montón con Kelvin Perfecto que cabe destacar esta última yegua ha ganado esta prueba en años consecutivos (2023-2024).

Hinava: Yegua Retiro Datos Hípicos

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer en horas de la mañana de este viernes 12 de septiembre, a través de las redes sociales la información de una yegua que no estará presenta en la mencionada jornada sabatina.

Esta selectiva se disputará en la tercera carrera especial para yeguas de tres y más años con hora de partida 2:05 pm y en recorrido de 2.000 metros, con un premio a repartir adicional especial de $20.000.

Una de las inscritas es la ochoañera Gran Maritza Ka (número 6), estaba inscrita para participar en dicha prueba selectiva, con la monta del jinete profesional José Alejandro Rivero y sería presentada por José Jaramillo para el Stud “A”.

Además, esta yegua venia de ocupar dos segundos lugares en su más recientes y el pasado 16 de agosto participó en el Clásico “Ciudad de Valencia” que fue ganada por Amor Amor.

Motivos del retiro: Hinava

De acuerdo con la información publicada por el INH, el motivo del retiro de la pupila de Jaramillo es por Claudicación del miembro posterior derecho.