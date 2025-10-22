Xabi Alonso piensa en el Barcelona: "Estamos bien para el Clásico"

Suscríbete a nuestros canales

Xabi Alonso compareció ante los medios con un semblante de satisfacción tras la sufrida victoria por la mínima ante la Juventus en la UEFA Champions League.

El ex entrenador del Bayer Leverkusen no ocultó las dificultades del encuentro, pero puso en valor la capacidad del Real Madrid para competir en la máxima exigencia, destacando la figura de su portero y la progresión de sus jóvenes talentos.

La mira, inevitablemente, ya está puesta en el Clásico del fin de semana ante el FC Barcelona.

Elogios para Courtois y Güler

Alonso fue el primero en reconocer que la Juventus planteó un partido "competido" y que el triunfo no llegó sin sacrificio. En este contexto, el técnico no dudó en señalar al responsable de que el marcador se mantuviera inalterable a favor de los blancos.

"Sabíamos que iba a ser un partido competido y tenemos un grandísimo portero (Thibaut Courtois) que tiene la calidad de las noches importantes para aparecer y ha tenido unos momentos y unas situaciones claves", afirmó Alonso.

Asimismo, también elogió el desempeño de Arda Güler, quien fue uno de los jugadores más peligrosos de la "Casa Blanca" en ataque. "Lleva 30 partidos en el Real Madrid o así pero tiene muchísimas cosas buenas. Es importante donde juega y estoy muy contento con la progresión, pero queremos más".

Con la mente en el choque ante Barcelona

Xabi Alonso valoró la dificultad de vencer a un grande de Europa, incluso cuando el equipo rival no atraviesa su mejor momento. Para el técnico, la victoria, aunque ajustada, debe ser celebrada.

"Había que defender el resultado. Esto es la Champions y no hay victoria fácil, la Juve es un grande de Europa e incluso se disfruta cuando hay que defender una renta mínima como hoy", sentenció.

Por otro lado, también puso el foco en el siguiente compromiso liguero ante su eterno rival, "Estamos donde estamos y estamos bien para el clásico. Hemos ido en línea ascendente con nuestras cosas buenas como nuestras cosas malas y el próximo domingo es el Clásico y estamos preparados".