El Real Madrid gana en Champions y apunta al clásico contra Barcelona

El Real Madrid logró una victoria de oro en la tercera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, al imponerse por la mínima diferencia (1-0) a una aguerrida Juventus.

El Estadio Santiago Bernabéu fue testigo de un partido intenso y dramático que se decidió gracias a un solitario gol del inglés Jude Bellingham. Los tres puntos inyectan una dosis de confianza crucial de cara al inminente Clásico del fin de semana ante el FC Barcelona.

El muro defensivo de la Juve

Tal como se esperaba, el duelo no fue un paseo para los dirigidos por Xabi Alonso. La Juventus, a pesar de su mal momento en la competición, exhibió un planteamiento táctico defensivo casi impenetrable.

La "Vecchia Signora" levantó un muro infranqueable, cerrando espacios en el centro del campo y obligando al Madrid a un desgaste considerable en la búsqueda de grietas.

El conjunto blanco sufrió enormemente para generar juego ofensivo fluido y para romper la férrea estructura de su rival. La circulación de balón fue lenta por momentos, y los intentos de desborde y pases filtrados se estrellaron una y otra vez contra la defensa "bianconera".

Courtois, el héroe silencioso

Por otro lado, es importante mencionar que, si el Real Madrid logró mantener su portería a cero, fue en gran medida gracias a la actuación monumental de Thibaut Courtois.

El guardameta belga volvió a vestirse de salvador, realizando múltiples intervenciones de mérito que frustraron las pocas, pero peligrosas, contras de la Juventus.

En un partido donde la balanza pudo haberse inclinado hacia cualquier lado, la presencia imponente de Courtois en el arco fue tan decisiva como el gol de la victoria, demostrando por qué es considerado uno de los mejores del mundo.

Situación de ambos en la tabla

Con esta victoria agónica, el Real Madrid mantiene un paso perfecto en la fase de liga de la Champions League. Los merengues acumulan nueve puntos en la clasificación general gracias a sus tres victorias en tres partidos, colocándose en la quinta posición.

Un panorama completamente opuesto para la Juventus. El gigante italiano sigue su cuesta abajo en la competición, y con apenas dos empates cosechados, se estanca en la posición 25 con solo dos puntos. La crisis deportiva en Turín se hace palpable, y este resultado no hace más que aumentar la presión sobre el equipo.