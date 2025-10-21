Courtois arremete contra el Plan Miami “Adultera la competición”

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid sigue dando de que halar sobre el Plan Miami. Este martes, Courtois fue el jugador que ofreció declaraciones en la sala de prensa de Valdebebas por la previa al encuentro frente a la Juventus por la Champions. El guardameta, habló también sobre el partido de LaLiga que pretenden realizar fuera de España, argumentando que “Adultera la competición”.

Partido en Miami

"Adultera la competición. Luego es fácil hablar de la NBA, NFL... La NBA tiene 82 partidos y luego se juega un playoff que no cambia nada. En la NFL votaron los dueños de todos los equipos. Aquí LaLiga lo mete ellos porque les sale de ellos. Adultera la competición y no cumple con el convenio de los jugadores. Debemos jugar en casa y fuera. No es igual jugar en casa que fuera. Jugar fuera de casa en Liga es muy complicado como nos ha pasado contra la Real, el Getafe. El Villarreal fuera es difícil".

El portero del Real Madrid también comentó sobre la censura impuesta por LaLiga tras la protesta de varios clubes españoles en TV, en los primeros segundos de cada partido.

"No sé que os sorprende. hace contestaciones públicas, en redes... No he visto nunca a un presidente de una Liga hablar así. Ocultarlo y además cambiar de porque estamos protestando es censurar y manipular y es grave"

Le preguntaron a Courtois sobre la preparación para enfrentar una semana con Juventus y Clásico

"La preparación es la misma. Hay que estar listo tácticamente y los aficionados nos animan a tope. Hemos visto que cuando el Bernabéu es un volcán, impresiona. Si hay momentos difíciles, queremos que nos sigan apoyando. Nos dan esa energía extra para seguir luchando".

Terminar entre los ocho primeros en la liguilla

"Sí, es el objetivo. Te facilita el camino y te relaja una semana en febrero de no jugar dos partidos más. Empezamos con nueve de nueve y tenemos salidas difíciles a Olympiacos, viene el City. El año pasado perdimos y fue una buena lección para esta temporada"