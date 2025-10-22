Vuelve a la carga: Ismael Martínez apunta al recinto de ganadores de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Las carreras de caballos que se llevarán a cabo en el hipódromo La Rinconada nos traen un domingo de emocionantes competencias de la jornada número 41 y es especialmente significativa, ya que la arena de Coche contará con la participación de 13 pruebas y la disputa del Clásico Internacional Simón Bolívar.

Luego de realizarse este miércoles 22 de octubre la jornada de ajustes, el entrenador Ismael Martínez conversó en entrevista con el equipo de Meridiano Web, desde los espacios de la pista del óvalo caraqueño sobre sus cuatros ejemplares presentados para la reunión del domingo 26 de octubre.

“Gracias por la entrevista y espero que mi información sea de su agrado, no antes dirigirme a la afición que haga acto de presencia para que disfrute del clásico Simón Bolívar un espectáculo bonito y a su vez presencien dicha carrera”.

Entrenador estamos agradecido por la entrevista. Presenta para la sexta competencia a la yegua Jenifer Daniela con la monta de Sonny León que en su competencia anterior no logró fácil victoria ¿Cómo estuvo su preparación?

-Si bien ella viene de conseguir un triunfo convincente, y la considero una excelente corredora, deberá enfrentar un desafío importante. Subirá de agrupación y tendrá como rival a la yegua Marakovits. Creo que, con estas dos circunstancias, la carrera está prácticamente asegurada.

Luego en la primera válida presenta al ejemplar El Pequeño José con la monta de Félix Velásquez

-Este caballo viene mejorando paulatinamente, el lote es parejo y para esta ocasión aconsejaría que no lo dejen fuera de sus combinaciones.

10 purasangres van a correr los 1.300 metros de la segunda válida y usted tiene inscrito al ejemplar Time Report.

- Este ejemplar mantiene excelentes condiciones y corre muy bien. Aunque considero que tiene serias posibilidades de decidir, les sugiero que lo acompañen con el número seis, Huracán Cumanés.

Por último, cierra sus labores con el ejemplar Great Gabriel que viene de dos segundos y participa en la cuarta válida.

-Este caballo anda bastante bien, mantiene condiciones. Viene de arribar segundo en sus dos últimas carreras anteriores y de seguro el debe decidir esta carrera.