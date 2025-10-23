Gisselle Reyes asesora a la hija de Lili Estefan para Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

La profesora de pasarela por años del Miss Venezuela Gisselle Reyes está ayudando a Miss Cuba, Lina Luaces, en su preparación para Miss Universo 2025 en Tailandia. La guaireña se encuentra en la ciudad de Miami, guiando a la esbelta joven, quien ganó hace meses la corona.

Cuba por la corona

A través de redes sociales Gisselle ha posteado imágenes y videos enseñándola a Lina su popular “Tumbao Reyes”. Recordemos que la venezolana fue llamada por Telemundo para preparar a Yamileth Hernández, ganadora del reality Miss Universo Latina 2025.

Luaces ha practicado para su salida en traje de baño en la preliminar y final del certamen universal, cuya final será el próximo 21 de noviembre en la exótica Tailandia.

En una entrevista con Rodner Figueroa la exreina de belleza comentó que la hija de Lili Estefan, necesitaba un poco más de delicadeza al momento de caminar en la pasarela, ya que es una mujer muy grande y alta.

Consejo de Gisselle para Lina

“Yo la pondría como si hiciera ballet clásico; yo como profesional, pero no soy la profesora de ella. Pero yo le pondría ese estilo porque ella se ve como deportista, se ve grande, se ve gruesa”, expresó en una entrevista con Rodner.

La representante de Israel también está siendo entrenada por Giselle, quien fue profesora de grandes reinas como Alicia Machado, Irene Esser, Gabriela Isler, Migbelis Castellanos, Mónica Spear y Mariángel Ruiz.