¡Sin miedo a nada! Gisselle Reyes habló de lo que realmente pasó con el escándalo de proxenetismo en el Miss Venezuela

En el año 2018 un fuerte escándalo sacudió a la organización Miss Venezuela, tras la salida del Zar de la belleza Osmel Sousa comenzaron rumores de una red de corrupción y prostitución que llevó al cierre temporal del certamen para realizar una investigación profunda de las situaciones y retornar con un comité renovado de tres exreinas de belleza como María Gabriela Isler, Jacqueline Aguilera y Nina Sicilia.

Una de las más afectadas en aquel momento fue la reconocida “Reina del Tumbao Reyes” Gisselle Reyes, quién por muchos años preparó a grandes misses venezolanas como Dayana Mendoza, Ivian Sarcos, Stefania Fernández, Irene Esser, entre otros, acusada de ser proxeneta.

Con la retirada de Omsel , Gisselle junto al entrenador Richard Linares y el estilista Jesús Morales, fueron los seleccionados para el cargo de directores nacionales, sin embargo, tras los escándalos quedaron suspendidos.

Recientemente, la también empresaria que ahora es profesora de pasarela de la organización Reinas y Reyes de Venezuela, reveló en una entrevista detalles de la mala situación que vivió en aquel momento y reiteró su inocencia de las acusaciones que realizó la reconocida periodista Patricia Poleo en su programa “Factores del poder”.

“Vino un cuento de que, si eres proxeneta y yo vine para Miami, para hablar con la persona que comenzó a hablar, fulanita de tal y fui para el programa de ella, ok, aquí estoy donde están las pruebas. De hecho, hasta Kerly me entrevistó, pero no estaban las todas las cosas que decían, como el yate, mi barco y lo millonaria que soy”, expresó la Miss Vargas 1985.

Igualmente, confesó que fue una situación muy difícil por la cantidad de niñas y adolescentes que están en su academia La Universidad de la Belleza, sin embargo, alegó que el apoyo de los padres fue fundamental para seguir adelante.

“Yo doy la cara, porque soy una persona intachable, soy muy seria y así fue, de hecho, se fue demostrando yo tenía 200 alumnas en la academia, yo tenía temor de que los padres de las niñas crean que de verdad yo soy eso, pero nada que ver, le doy gracias a Dios, de que ellos me apoyaron”, indicó.

Igualmente destacó que aunque quería seguir siendo la profesora de pasarela del Miss Venezuela, la organización Cisneros dirigida por Jonathan Blum decidió cerrar todo en cuanto a la organización pasada y comenzar de nuevo con un equipo, hoy dirigido por Nina Sicilia y María Gabriela Isler.