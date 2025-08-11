Tiktoker venezolano teme por su vida y pide ayuda al fiscal general: "Me amenazaron"

Suscríbete a nuestros canales

El tiktoker venezolano Arturo Padilla utilizó sus redes sociales para pedir ayuda por amenazas que había recibido por parte de un grupo de vecinos. El joven realizó un video hace pocos días desde el estado Anzoátegui, indicando que unos sujetos lo estaban esperando con armas en las afuera de su casa.

Denuncia pública

Arturo que posee 390.6K en TikTok, pidió ayuda al fiscal general de la República, Tarek William Saab, en tomar cartas en el asunto para poder sentirse seguro y protegido en el municipio Guanta, sector 23 de enero, en donde reside junto a su familia.

“Ellos me quieren matar, pero aquí estoy. Voy a la policía señores, ya que esto no se va a quedar así. Me amenazaron, vi a unas personas allí abajo con pistolas. Necesito la ayuda de Tarek William Saab”, dice en el video que ha generado múltiples opiniones.

El criollo subió su popularidad luego de que el comediante, Javier Romero mejor conocido como "Javier Hala Madrid", se burlara de su manera de hablar, no comentó cuál fue la razón del problema.

Mensajes de apoyo

Las muestras de cariño y apoyo no se hicieron esperar para el creador de contenido.

“María Teresa de Calcuta te proteja”, “¿Por qué te quieren hacer daño Arturo?”, “Presentar atención de Verdad”, “Pidamos le a Dios que lo cuide”, “Denuncia a esos vecinos”, son algunas de las opiniones.