A su regreso a Venezuela, Andrea Rubio Miss Internacional reacciona a su pérdida de equipaje

El pasado 26 de octubre la modelo, Licenciada en Comunicación Social y creadora de contenido digital, Andrea Rubio le regalo a Venezuela toda la gloria de la novena corona de Miss Internacional 2023, en una bonita gala celebrada en el Estadio Nacional Yoyogi, en Tokio, Japón.

Tras haber recibido la corona Long Beach Pearl de manos de la alemana Jasmin Selberg, la criolla estuvo en múltiples compromisos con la organización liderada por Akemi Shimomura, como cenas, entrevistas y conversaciones sobre el empoderamiento de la mujer.

La tarde del jueves 2 de noviembre Andrea arribó a Venezuela, donde fue recibida con mucho entusiasmo por su familia, amigos, parte de la organización Miss Venezuela y el equipo de "Portadas al día" en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

No fue hasta este martes 7 de noviembre en horas de la tarde que la joven de 24 años pudo encontrarse con los medios de comunicación y cuentas missologas del país para revelar todos los detalles de su participación en el certamen nipón, entre ellos la pérdida de su equipaje, un contratiempo que causó bastante incertidumbre en los seguidores de las misses nacionales.

"Bueno la llegada de las maletas fue horrible, yo me quería morir no les voy a mentir. Yo decía ahora que hago Dios mío. Pero, son cosas que pueden pasar ya me habían dicho que le paso a una Miss anterior que gano, y dije este es el momento para demostrar que los venezolanos somos para adelante", expresó con mucha gracia Andrea.

Igualmente, indicó que la tranquilidad se apodero de ella y resolvió comprando algunas prendas en un Centro Comercial de Tokio. Además, destacó que fue al cuarto día de competencia que llegaron las maletas.

Andrea que goza de una chispa, energía y personalidad muy grande también aprovecho para contar que esta lista para todo lo que se viene en su año de reinado, y que espera viajar tanto que lo hizo su antecesora.

No dejo pasar la oportunidad de agradecer a todos los medios, cuentas, portales, missologos e historiadores de misses por el apoyo en los días de competencia en Japón.

Rubio lució en el encuentro de punta en blanco envuelta en un hermoso vestido color negro, sttiletos negros, un recogido muy elegante y su banda de Miss Internacional.