MLB: José Alvarado lanza joya en Ligas Menores. ¿Cuándo puede regresar a Grandes Ligas? (+Video)

El relevista venezolano José Alvarado, lanzador de los Filis de Filadelfia, está en la recta final de su suspensión por 80 juegos impuesta por las Grandes Ligas debido a la violación de la política de sustancias prohibidas.

Esta sanción, que mantuvo al zurdo alejado del roster principal, está próxima a concluir, y el jugador ya comenzó su proceso de reintegración en las Ligas Menores para recuperar ritmo y forma antes de su esperado regreso a Las Mayores.

José Alvarado trabaja en Ligas Menores para volver a la MLB

El jueves 7 de agosto, José Alvarado realizó una presentación en Triple A, donde lanzó un inning completo. En esa actuación, el relevista dominó a los bateadores rivales con dos ponches y permitió apenas un imparable, demostrando que mantiene su nivel competitivo y el poder en sus lanzamientos.

Foto: AP

Este inicio de asignación en Ligas Menores es clave para que Alvarado vuelva a la forma que lo convirtió en una pieza fundamental del bullpen de Filadelfia.

Rendimiento destacado antes de la sanción

Antes de la suspensión, Alvarado había dejado números muy sólidos con los Filis. En total, registró un récord de 4 victorias y 1 derrota, con una efectividad de 2.70 en 20.0 entradas lanzadas. Además, permitió solo 6 carreras limpias, otorgó 4 bases por bolas y acumuló 25 ponches.

Su desempeño en situaciones de salvamento fue impecable, al cerrar 7 juegos en otras tantas oportunidades, manteniendo una efectividad perfecta en esos momentos cruciales para el equipo.