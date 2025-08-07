Video: Esto dijo Daniela Alvarado sobre su pleito con Jonathan Montenegro

Suscríbete a nuestros canales

Luego de la apoteósica fiesta de 15 años de Sophia, hija de Patricia Schwarzgruber y Jonathan Montenegro, las críticas en redes sociales no pararon. Muchos, defendieron al actor quien no pudo estar presente en el festejo por los públicos problemas que tiene con Schwarzgruber.

En la celebración no podía faltar Daniela Alvarado, pues, además de ser amiga cercana de la familia también es la madrina de “Chopi” como llaman cariñosamente a la adolescente. En este sentido, dedicó unas hermosas palabras en Instagram, las cuales provocaron la respuesta de Jonathan.

Carta abierta de Jonathan a Daniela

En sus redes sociales, Montenegro no pudo quedarse callado y en tres publicaciones le envió un fuerte y profundo mensaje a quien fue su amiga y compañera en la telenovela “Voltea pa’ que te enamores”.

Aunque reconoció el papel que jugó Alvarado en momentos difíciles, describiendo sus acciones como “discretas, poderosas y heroicas”, no dejó pasar por alto el distanciamiento que existe actualmente.

“Enumeraste paso a paso cómo manejar la situación con Patricia, cómo suavizar el conflicto, cómo rescatar mi vínculo con Sophia. No fue un gesto cualquiera. Fue un acto heroico, discreto, pero poderoso”, escribió.

Asimismo, recordó el momento en el que su amistad se fracturó, después que a la actriz le “metieran en la cabeza” la idea de que él hablaba de ella a sus espaldas, un hecho que le dolió bastante.

“No me dolió que lo creyeras. Me dolió que no me llamaras, que no buscaras una conversación directa, que no me dieras el beneficio de la duda”, escribió.

No obstante, el radicado en Estados Unidos aseguró que, su intención no era dañar a Daniela. “Escribo para defender a la amiga que un día me enseñó que un simple gesto podía convertirse en un poderoso puente. Un puente que, tristemente, se rompió con demasiada facilidad”, dijo.

La opinión de 'Danielita'

El miércoles 6 de agosto, la hija de Carmen Julia Álvarez y Daniel Alvarado hizo acto de presencia en el Centro Cultural Chacao para ofrecer detalles de la obra de teatro “Doña Rosita, La Soltera”, la cual protagoniza y presentará del 15 al 14 de agosto de 2025.

En entrevista para Meridiano, la actriz fue tajante al ser abordada acerca de toda esta polémica que aún sigue envolviendo a las plataformas digitales.

“No tengo nada que decir”, respondió de manera contundente. A pesar de la insistencia por conocer su opinión, repitió: “Nada. Nada que decir”.

De esta forma, Daniela deja claro que, posiblemente no se referirá públicamente al llamado de atención de Jonathan, que fue tomado por muchos como una reacción a la “deslealtad” por la amistad que tuvieron durante muchos años.