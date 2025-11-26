LVBP: Leones vuelve a sufrir de más y vence con lo justo a Tigres

Suscríbete a nuestros canales

Las emociones de la temporada 2025-2026 de la LVBP se reanudaron en la noche de este martes con su séptima semana de ronda regular. Uno de los juegos más reñidos y que tuvo drama hasta el final se vivió en el Estadio José Pérez Colmenares, donde Leones del Caracas derrotó por 6 a 4 a Tigres de Aragua.

Unos Leones que no paran de sufrir

Luego de un inning completo en el que prevaleció el dominio de los lanzadores, el conjunto melenudo capitalizó sus oportunidades a la ofensiva y pegó en entradas seguidas. En el segundo, Yonathan Daza rompió el cero con un hit por todo el jardín central. Por su parte, en el tercero, Wilfredo Tovar pisó el home tras aprovechar un rodado para doble matanza de Harold Castro.

La reacción de los bengalíes fue al instante, pues en la baja del tercero solo necesitaron de una buena conexión para igualar nuevamente el marcador. El protagonista de ese momento fue Lorenzo Cedrola con un largo doble por la pradera izquierda, aunque en su intento por alcanzar la antesala fue puesto out.

Acto seguido, los melenudos tomaron la delantera otra vez con par de anotaciones. Y es que en el cuarto capítulo, José Rondón remolcó una con elevado de sacrificio, pero un error en tiro del jardinero Leobaldo Cabrera permitió que Yonathan Daza también llegara a la caja registradora.

Cerca del cierre, en el sexto, Jhonny Pereda empujó otra para la visita, mientras que en la parte baja de esa misma entrada respondió Leobaldo Cabrera con un jonrón solitario. Los de casa amenazaron con corredores en posición anotadora en el séptimo y octavo, con el único detalle que no lograron remolcarlos.

Ya para el noveno, José Rondón disparó cuadrangular para darle un poco más de tranquilidad a los suyos. Sin embargo, en el cierre, Eduardo Escobar conectó un sencillo productor de una para mantener el asedio. Al final, Cabrera entregó el último out con un largo elevado que estuvo cerca de concretar una gran remontada.

De esta manera, Leones del Caracas (15-16) conquista una victoria que le permite acercarse un poco más a la zona media de la clasificación. Por su parte, Tigres de Aragua (18-14) deja pasar otra oportunidad para asaltar el liderato.