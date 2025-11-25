Leones presenta este contraste que le resulta perjudicial

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas actualmente se ubican en la sexta posición de la tabla, igualados con los Tiburones de La Guaira, luego de una primera parte de la temporada irregular. No obstante, eso puede deberse a un fuerte contraste que les está pasando factura.

A nivel estructural, está novena se divisaba como una de las favoritas y desde temprano cuentan con piezas de renombre, para pelear. Sin embargo, aunque lo están haciendo de gran forma por un lado, están fallando por otro que es fundamental.

Leones del Caracas y el contraste que los perjudica:

Los dirigidos por José Alguacil comenzarán la séptima semana de competición como el único conjunto que supera los .300 puntos de average colectivo (.302), siendo evidentemente los líderes en el aspecto ofensivo de la Liga.

No obstante, en contraste con eso, marchan últimos en el renglón de pitcheo con un porcentaje de carreras limpias de 5.64, algo que ha sido la constante durante toda la zafra, para esta organización y por eso razón, no han podido escalar en la tabla de posiciones.

Leones recibe a Albert Alzolay:

Uno de los principales objetivos, en estos momentos del staff "Melenudo", es recuperar el nivel de sus lanzadores y un brazo que puede ser de gran ayuda, es el del grandeliga Albert Alzolay, quien se incorporó este lunes a los entrenamientos capitalinos, siendo un hombre que sin duda le dará un gran peso a ese bullpen.