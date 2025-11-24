LVBP: Los eternos rivales… ¿fuera de enero?

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) vive semanas decisivas y el panorama sorprende a propios y extraños. A seis semanas de concluir la ronda regular, tres equipos históricos (Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira) ocupan los últimos lugares de la clasificación, con serias posibilidades de quedar fuera del Round Robin.

El conjunto capitalino registra marca de 14-16 (.467), ubicándose en la séptima posición de la tabla. Su diferencial de carreras (-5) refleja una ofensiva que no logra compensar las falencias del pitcheo. Además, los Leones atraviesan una racha negativa en sus últimos diez juegos (3-7), lo que compromete aún más sus aspiraciones. De mantenerse esta tendencia, Caracas estaría quedando eliminado del Round Robin, por segundo año consecutivo.

La Nave naufraga sin rumbo

La situación es todavía más crítica para Magallanes. Con récord de 12-20 (.375), la nave turca ocupa el último lugar de la tabla y se perfila como el primer equipo prácticamente descartado de la postemporada. Sus problemas han sido evidentes tanto en casa como en la ruta, y el diferencial negativo de carreras confirma las debilidades estructurales. Los turcos son últimos en bateo (.236) y sorprendentemente lideran en el apartado de pitcheo con una efectividad de 3.92, lo que demuestra que la ofensiva no ha podido respaldar la labor del cuerpo monticular del mánager Yadier Molina.

La Guaira en aprietos

Los Tiburones (15-17, .469) se ubican en la sexta posición, apenas por encima de Leones y Magallanes. Aunque cuentan con la ofensiva más productiva del torneo (185 carreras anotadas), su pitcheo ha permitido casi la misma cantidad (182), lo que neutraliza su poder ofensivo. La irregularidad ha sido su sello y, de no mejorar en las próximas semanas, también podrían quedar fuera del Round Robin.

Contraste con los líderes

Mientras tanto, Águilas del Zulia (18-12) y Tigres de Aragua (18-13) marcan el ritmo en la cima de la tabla, seguidos por Caribes de Anzoátegui, Cardenales de Lara y Bravos de Margarita, quienes mantienen opciones sólidas de clasificación. La diferencia entre estos equipos y los tres rezagados es clara: consistencia en resultados y equilibrio entre ofensiva y defensa.