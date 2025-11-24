LVBP: Estos son los líderes ofensivos que marcan la pauta en la 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

Finalizada la sexta semana de campeonato de la LVBP nos acercamos a la última mitad del calendario de la temporada 2025-2026. En el apartado ofensivo jugadores como Harold Castro, Jadher Areinamo, Balbino Fuenmayor y Yonathan Daza se han robado el espectáculo con grandes actuaciones individuales. Estos son los líderes por departamento.

Promedio de bateo

Harold Castro, figura de los Leones del Caracas, se ha convertido en el bateador más consistente de la liga con un impresionante promedio de .400. Su capacidad para conectar imparables en momentos claves lo coloca como referente ofensivo de la capital. Muy cerca aparece Simón Muzziotti, de las Águilas del Zulia, con .396.Wilfredo Tovar (.364) y Ali Castillo (.361) también mantienen un ritmo sólido, mientras que el joven Jadher Areinamo (.359) se consolida como una de las revelaciones de la temporada.

Areinamo, la nueva sensación del poder

El pelotero de los Tiburones de La Guaira, Jadher Areinamo, lidera con autoridad el departamento de cuadrangulares con 12. Es el tercer novato con más cuadrangulares en su primera temporada, a tres de igualar el récord de la liga en manos de Maxi Ramírez. Detrás de él, Balbino Fuenmayor (Anzoátegui), Wilson García (Bravos) y Moisés Gómez (Bravos) acumulan 7 cada uno, mostrando que la competencia por el poder sigue abierta. Brainer Bonaci, con 6, completa el grupo de artilleros destacados.

Impulsadas: Areinamo también domina

El impacto de Areinamo no se limita a los jonrones. Con 38 carreras impulsadas, lidera cómodamente este renglón, siendo el motor ofensivo de los Tiburones. Hernán Pérez, con 30, y Fuenmayor, con 24, mantienen presencia constante en la ofensiva de Anzoátegui. Alexi Amarista (23) y Yonathan Daza (21) también figuran entre los más productivos.

En carreras anotadas, nuevamente Areinamo encabeza con 28, reflejo de su capacidad para estar siempre en circulación y aprovechar las oportunidades. Daniel Montaño (24) y Hernán Pérez junto a Herlis Rodríguez (23 cada uno) demuestran que la combinación de velocidad y agresividad en las bases es vital. Yonathan Daza, con 22, aporta dinamismo a los Leones.

Herlis Rodríguez marca el ritmo en velocidad

El departamento de bases robadas tiene a Herlis Rodríguez (Anzoátegui) como líder con 10, mostrando su habilidad para desestabilizar a los lanzadores rivales. Máximo Acosta (Tiburones) con 9 y Lorenzo Cedrola (Tigres) con 7 siguen de cerca, mientras que Gabriel Árias (6) y Rougned Odor (6) completan el top.

La LVBP 2025-2026 está siendo testigo de un espectáculo ofensivo variado, donde figuras consolidadas como Harold Castro y nuevas estrellas como Jadher Areinamo marcan la diferencia.