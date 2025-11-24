LVBP: ¡Jadher Areinamo es el jugador Meridiano de la semana!

Suscríbete a nuestros canales

Cuando los Tiburones de La Guaira necesitan un ancla en el medio del lineup, Jadher Areinamo no solo ancla, sino que remolca. El joven infielder desató una tormenta ofensiva que dejó a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) sin aliento, consolidándose como el Jugador Meridiano de la Semana 6 de la temporada 2025-2026.

Cifras de poder absoluto

Los números de Areinamo en el lapso son más propios de un videojuego que de la realidad. Lideró la liga con un astronómico promedio de bateo de .440, producto de una producción constante que martilló a los lanzadores rivales.

Sin embargo, donde realmente reside la magnitud de su impacto es en el poder. Su OPS se disparó a una cifra contundente de 1.384, un indicador de que cada vez que llegaba a la caja de bateo, el peligro era inminente. Areinamo pulverizó la cerca cuatro veces (4 HR), demostrando que su capacidad para cambiar el marcador con un solo swing está en su pico.

Un martillo en la producción

El béisbol es un deporte de producción, y Areinamo respondió con creces. Con 11 carreras impulsadas (11 CI), se erigió como el martillo que ayudó en los partidos cruciales para su equipo. Sus cuadrangulares y batazos oportunos no fueron solo estadísticas individuales; fueron la gasolina que impulsó a los Tiburones a una semana de balance positivo, consolidando su posición en la tabla.

La habilidad de Areinamo para combinar alto promedio con poder no solo atemoriza a los lanzadores, sino que además ofrece una profundidad pocas veces vista en la ofensiva de La Guaira. El joven ha madurado hasta convertirse en el artillero pesado que cualquier mánager desearía tener en el cuarto o quinto puesto.

La única mala noticia para los Tiburones es que esta explosión ofensiva tiene fecha de caducidad. Se ha confirmado que Jadher Areinamo solo estará con el equipo hasta el 30 de noviembre para iniciar los trámites de visado necesarios para su organización de Grandes Ligas.

Sin embargo, antes de hacer una pausa en su brillante actuación de temporada, Areinamo le dará un regalo de despedida a la afición: se ha confirmado que participará en el Festival del Jonrón Pepsi, la gran vitrina de poder de la LVBP. Sus cuatro batazos de vuelta completa en la última semana son un adelanto de lo que el público puede esperar en este evento.

Con estos números de leyenda bajo el brazo, y a pesar de su inminente partida temporal, Jadher Areinamo no solo se lleva los honores del período, sino que consolida su impacto como uno de los líderes ofensivos.