LVBP: Tiburones de La Guaira revela su uniforme City Connect para la temporada 2025-2026

La nueva camiseta “City Connect” de los Tiburones de La Guaira llega para refrescar la identidad del equipo con un homenaje directo a la Universidad Central de Venezuela. No es solo un uniforme alternativo; es una declaración de pertenencia al lugar donde tantas temporadas han tomado vida.

Honor a la Universidad Central

La UCV, con su carga histórica y su rol como epicentro del béisbol capitalino, se convierte aquí en protagonista. El diseño destaca por su base oscura y un patrón que imita las vetas del mármol, un guiño inmediato a la Ciudad Universitaria. Sobre ese fondo, las letras “UCV” toman el mando con una tipografía sólida que desplaza al clásico logo escualo. Es un gesto que combina respeto, memoria y estética.

Adoptar este tipo de proyectos, al estilo de las “City Connect” de las Grandes Ligas, es también una apuesta estratégica. Los Tiburones asumen así un relato que une deporte, academia y cultura, reforzando la importancia de la UCV como escenario simbólico del béisbol capitalino.

En conjunto, la camiseta se convierte en una pieza que cuenta historia, bien sea la del equipo, la del estadio y la de una ciudad que respira beisbol. Es un uniforme que trasciende lo estético para convertirse en un puente entre tradición, identidad y futuro.