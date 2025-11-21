LVBP: Tiburones hace gala de su pitcheo para ganar un duelo ajustadísimo a Cardenales

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este jueves tuvo en el Estadio Universitario un auténtico duelo de pitcheo entre Tiburones de La Guaira y Cardenales de Lara. Al final, el marcador dejó un 1 a 0 a favor del conjunto escualo, quienes igualan a sus rivales de turno en la tabla de posiciones.

Tiburones hizo las pequeñas cosas

Si hablamos del Jugador Más Valioso de este encuentro, sin duda tiene que ser el abridor Luis Arejula. Y es que concretó su mejor presentación de esta temporada 2025-2026, en la que dominó a placer a los actuales campeones del torneo venezolano.

Su línea de trabajo fue de seis entradas completas en las que toleró cinco indiscutibles, regaló dos bases por bolas y ponchó a tres rivales. De esa manera dejó su récord en 2 victorias y 4 derrotas, además que superó su actuación del pasado 9 de noviembre, cuando en cinco capítulos solo permitió una rayita ante Bravos de Margarita para su primer triunfo de la zafra.

Luego de su magnífica labor, el manager Marco Davalillo apostó por los brazos de Oddanier Mosqueda, Rafael Cova y Arnaldo Hernández para preservar el cero en los últimos tres episodios. Solo este último recibió par de indiscutibles y por momentos se vio amenazado de un posible empate por parte de la visita.

A su vez, Sebastián Rivero se encargó de empujar la única anotación del encuentro. Esto sucedió en la parte baja del cuarto, luego de disparar un sencillo al jardín izquierdo para llevar hasta el home a Pedro Castellanos desde la intermedia.

Es así como Tiburones de La Guaira (13-16) y Cardenales de Lara (13-16) vuelven a estar empatados en la clasificación, con el único detalle que se mantienen en la parte baja, a 3.5 juegos de distancia del primer lugar.