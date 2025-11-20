LVBP: ¿Cuánto extraña Oswaldo Guillén a Tiburones de La Guaira?

Suscríbete a nuestros canales

En la vida y en el beisbol, cuando una relación se desgasta lo mejor siempre es salir de allí y comenzar de cero. Una situación similar vivió Oswaldo Guillén con los Tiburones de La Guaira, organización que por segunda vez no le tembló el pulso para cortar vínculos con él.

Para nadie es un secreto que Ozzie es una de las figuras más importantes en la historia de la franquicia, ya sea como pelotero o como manager, pues con ambos roles logró ser parte de los últimos campeonatos de los escualos. Sin embargo, todo eso quedó en el pasado y ahora toda su energía se concentra con los Tigres de Aragua.

Guillén, contundente con Tiburones

En lo que va de temporada 2025-2026 de la LVBP, Oswaldo Guillén mantiene a los bengalíes en la cima de la tabla de posiciones. Incluso, hay que destacar que le ha sacado cuatro juegos de ventaja a los Tiburones de La Guaira hasta los momentos.

Si hablamos de la serie particular este año, la situación entre ambos conjuntos está balanceada con dos victorias por lado. De hecho, Ozzie ya regresó al Estadio Universitario y en su primer encuentro con el uniforme de los aragüeños recibió algo de cariño por parte de la fanaticada guairista.

Pero una cosa es la afición, y otra muy distinta la organización. En el caso de esta última, la relación podría decirse que es un "periódico de ayer" donde ya no hay mucho que indagar. Y es que conociendo a un personaje como lo es Oswaldo Guillén, la respuesta de si extraña o no a Tiburones es más que evidente.

"Para nada. Obviamente Tiburones era el equipo que yo quería dirigir, pero después de ellos eran los Tigres, por la cercanía con la capital y porque soy muy fanático de gente de la organización", señaló en una entrevista para el medio Goat Sports.

Luego complementó: "He enfrentado a Tiburones varias veces, y me han preguntado que cómo me he sentido. La verdad es que ni frío ni calor. Estoy concentrado 200% en los Tigres y me interesa este equipo".