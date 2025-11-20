Este fue el equipo con la mejor ofensiva en la primera mitad de la campaña

Suscríbete a nuestros canales

En el comienzo de la temporada 2025-2026 no se estaban produciendo tantas carreras, como se acostumbra en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Sin embargo, a medida que los bateadores fueron tomando el ritmo, eso tuvo un giro notable y aunque muchas novenas demostraron una gran ofensiva, hay una que estuvo por encima del promedio.

Esta es la organización de Leones del Caracas, quienes aprovecharon la suma de talentosos nombres que llegaron desde comienzo de la zafra, para mostrar un poder y una consistencia con el madero destacable.

Leones lidera estás estadísticas colectivas en bateó:

A pesar de ser uno de los únicos dos conjuntos que todavía no llega a 28 desafíos, los dirigidos por José Alguacil lideran la Liga en: dobles (62) y extrabases conectados con un total de 97.

Aunado a eso, comandan departamentos como el de porcentaje de embasado (.381), slugging (.487) y OPS (.868). No obstante, lo más resaltante, es que los "Melenudos" cuentan con la única ofensiva que batea .300 a nivel colectivo antes de la jornada de hoy, siendo su más cercano perseguidor Caribes (.287).

Leones sigue en la parte baja de la tabla:

Esto evidentemente, deja claro que a nivel de maderos, no hubo otra franquicia más consistente que la capitalina en la mitad de temporada, pero eso es algo que no han podido reflejar aún en los resultados.

Esto debido a que actualmente marchan en la sexta casilla de la tabla de posiciones con balance de 12-14, lo que deja claro que en este torneo no es suficiente una tórrida ofensiva, para estar en puestos de clasificación.