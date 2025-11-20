LVBP

LVBP: Brainer Bonaci se quiebra tras salir de la mala racha con Leones del Caracas

Humberto Mendoza
Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 02:04 pm

Brainer Bonaci explotó con el madero tras sonar par de cuadrangulares para liderar la victoria de Leones sobre La Guaira

Aunque pegó tres imparables en el segundo juego de la doble tanda contra Cardenales de Lara, Brainer Bonaci quedó afectado luego de sufrir un error determinante en el primer desafío, donde Leones del Caracas perdieron (5-4) ante los crepusculares.

Después de ser consolado por José Rondón tras ese pecado en las praderas cortas, el pelotero venezolano volvió con fuerza para regresar a los melenudos a la ruta de las victorias en la jornada de este miércoles 19 de noviembre. El torpedero dejó en el olvido la serie contra los pájaros rojos y destacó como el principal protagonista en el Monumental Simón Bolívar de La Rinconada con par de cuadrangulares, dos remolcadas y tres anotadas en el triunfo de su equipo (9-4) sobre Tiburones de La Guaira.

La primera conexión del torpedero llegó en la parte baja del tercer tramo con dantesco bambinazo que se perdió de vista entre el jardín central y derecho. Cuatro entradas más tarde, la joven figura de los capitalinos se encargó de poner cifras definitivas con otra gigantesca conexión bateando a la derecha por la misma barda para llegar a seis tablazos de vuelta entera en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Esto dice Brainer Bonaci tras salir de la mala racha de Leones

El infielder de 23 años, quien cerró la jornada de 3-2 con trío de anotaciones, dos vuelacercas y par de impulsadas, mostró su lado más humano con sus impresiones después de destacar como principal figura de los melenudos, que rompieron con una seguidilla de seis derrotas en fila.

Lo menos que estoy pensando es en el protagonismo que tuvimos en el juego. Aquí lo importante es que pudimos salir adelante y levantarnos todos, desde el manager hasta cada uno de los miembros del equipo", dijo Bonaci al circuito oficial de los Leones del Caracas.

Asimismo, el campocorto se quebró en llanto tras recordar los momentos complicados, en especial su error en el duelo contra Cardenales. "Uno sigue avanzando. Mis compañeros me dieron aliento, me preparé, me mantuve fuerte y Dios me demostró que no es en mi tiempo, sino en el de él", expresó.

 

