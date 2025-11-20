LVBP: Lenyn Sosa en modo Grandeliga rompe la mala racha de Leones

Suscríbete a nuestros canales

Si bien Leones del Caracas no vive el mejor presente, el aporte de Lenyn Sosa en la presente temporada 2025-2026 de la LVBP ha sido importante, ya que ha sacado su casta de grandeliga para demostrar que es una pieza importante en este lineup. El infielder en su más reciente encuentro fue la bujía del equipo capitalino y se consolidó como el MVP de una victoria que rompió una racha de seis caídas seguidas.

El jugador de Medias Blancas de Chicago en Estados Unidos apareció cuando el Caracas más lo necesitaba y se hizo sentir en una victoria importante 9-4 frente a Tiburones de La Guaira.

Jornada clave para Lenyn Sosa en el Monumental

En el juego señalado, Sosa volvió a mostrar por qué se ha convertido en una pieza clave para su equipo. Conectó dos imparables en cinco turnos, incluyendo su tercer jonrón de la temporada 2025-2026, un batazo que salió con autoridad y que puso de pie a más de uno en las gradas. Su aporte ofensivo no se quedó ahí: empujó dos carreras y se mantuvo activo en las bases, anotando en un par de ocasiones.

Además del cuadrangular, añadió a su actuación un doblete que se convirtió en el quinto que suma en el certamen, prueba de que está viendo la pelota con claridad y haciendo contacto sólido de forma consistente. Su rendimiento no solo alimenta el empuje ofensivo de los Leones del Caracas, sino que también ratifica el buen momento que atraviesa en esta etapa del torneo.

Luego de esta jornada, Lenyn Sosa elevó su promedio a .286 en la LVBP 2025-2026, con 12 imparables, nueve carreras remolcadas, 10 anotadas y OPS de .937.