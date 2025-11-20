LVBP: Brainer Bonaci se crece y saca a Leones de la mala racha con jonrones peculiares

Suscríbete a nuestros canales

Con un lineup repleto de peloteros de renombre, veteranos y con mucho poder, al final el más joven se encargó de sacudir la pava de los Leones del Caracas para cortar esa racha de seis derrotas al hilo. Se trata, por supuesto, de Brainer Bonaci, la relevación de los capitalinos en esta temporada 2025-2026.

Luego de días bastante tormentosos donde los triunfos se les escaparon de las manos de una u otra manera, en la noche de este miércoles las cosas cambiaron para los dirigidos por el manager José Alguacil. Y es que de no ser por el aura que transmitió el chamo de Catia La Mar, quizá la historia hubiese sido otra en el Estadio Monumental.

Bonaci rugió como un verdadero león

La sexta semana de la ronda regular inició para Leones del Caracas con una doble cartelera en la que sucumbieron ante Cardenales de Lara. Justamente, en el primero de esos compromisos Brainer Bonaci cometió un error a la defensiva que marcó la diferencia, algo que lo dejó muy tocado de ánimos.

Pero afortunadamente el beisbol siempre da revanchas, y en el caso del infielder de 23 años esa llegó casi 24 horas después, solo que ante los Tiburones de La Guaira. Y es que Brainer se resarció con par de cuadrangulares, uno más imponente que el otro, y además desde ambos lados del plato.

Su primera conexión apareció en la baja del tercer capítulo, ante los envíos del derecho Anthony Escobar, y aterrizó entre los jardines derecho y central. Minutos más tarde, en el séptimo, repitió el tablazo por la misma vía, con el detalle que el castigado fue el zurdo Yapson Gómez.

Al final, Brainer Bonaci se fue de 3-2 con par de vuelacercas, dos carreras impulsadas, tres anotadas, una base por bolas y un ponche. Cabe agregar que ya suma seis batazos de vuelta completa, una cifra que lo convierte en el máximo jonronero de Leones del Caracas hasta los momentos.

Números de Brainer Bonaci en la temporada 2025-2026 de la LVBP