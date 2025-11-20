LVBP: Magallanes ya tiene el panorama claro con la incorporación de Luis Torrens

Suscríbete a nuestros canales

Luego de una gran temporada 2025 de la MLB con los Mets de Nueva York, Luis Torrens apuntaba a regresar a la LVBP para defender una vez más a los Navegantes del Magallanes. De hecho, se trataba de uno de los peloteros que más querían ver los fanáticos de la Nave para esta temporada 2025-2026.

En su momento, el grandeliga venezolano no ocultó sus ganas de uniformarse con los filibusteros, quienes incluso ya lo tenían dentro de sus planes para estas fechas. Sin embargo, y como suele suceder con figuras de este nivel, todo quedó en manos de su organización en Estados Unidos para darle luz verde.

La Nave se queda sin Torrens

Después de varias semanas de incertidumbre, finalmente se dio a conocer este miércoles que Luis Torrens no jugará con Navegantes del Magallanes en esta zafra. Dicha información se la confirmó Federico Rojas Zabolotnyj, gerente deportivo del conjunto carabobeño, al medio El Emergente.

El motivo de su ausencia se debe a que los Mets de Nueva York decidieron no otorgarle el permiso para jugar en estos meses, ya que prefieren que descanse y se prepare para lo que será la temporada 2026 de las Grandes Ligas. Cabe acotar que el receptor venezolano está 100% dentro de la planificación de los neoyorquinos.

De esta manera, Navegantes del Magallanes recibe un duro golpe con esta noticia, pues tenían la esperanza de que Luis Torrens añadiera su veteranía al grupo en la recta final de la ronda regular. Recordemos que tenía tres campañas consecutivas reportándose a las actividades en la LVBP.