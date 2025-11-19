LVBP

“El Abusador” está en casa: Acuña Jr. ya entrena para su regreso a la LVBP

Daniel Morales
Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 05:54 pm

Esta será la tercera campaña de Acuña Jr. en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP)

Ronald Acuña Jr. ya se encuentra entrenando con los Tiburones de La Guaira, preparándose para su ansiado debut en la presente zafra de la pelota rentada venezolana.

“El Abusador” ha generado gran expectativa tras dejar saber, a través de sus redes sociales, que su fecha de estreno está cada vez más cerca.

Puesta a tono

En las imágenes difundidas, se observa al estelar jardinero realizando rutinas de calentamiento, soltando el brazo y tomando prácticas de bateo. Trascendió que el de La Sabana ya acumula varios días preparándose físicamente para llegar en óptimas condiciones al terreno de juego.

Impacto histórico y necesidad actual

Esta será la tercera campaña de Acuña Jr. en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), tras ver acción en las ediciones 2022-2023 y 2023-2024. Sus números de por vida en la liga son, sencillamente, de videojuego. En 31 encuentros de ronda regular, registra:

  • Average: .398
  • OBP: .524
  • Slugging: .717
  • OPS: 1.241
  • Jonrones: 9
  • Carreras impulsadas: 25

La incorporación del MVP de la Liga Nacional (2023) representa una "ayuda de lujo" urgente para unos Tiburones que buscan corregir el rumbo y escalar posiciones en la tabla de clasificación.

