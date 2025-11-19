Ronald Acuña Jr. confirma su fecha de debut en la temporada 2025/26 de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

La fecha de debut de Ronald Acuña Jr. con los Tiburones de La Guaira parece estar totalmente confirmada. A través de sus historias de Instagram, la estrella de los Bravos de Atlanta subió una fotografía uniformado con los escualos, acompañada de un texto que dice "el 28", dando a entender que, tal y como se venía rumorando, debutará el 28 de noviembre en el Fórum de La Guaira, ante Tigres de Aragua.

"La Bestia" tiene ya varios días preparándose de gran manera en el país, y buscará hacer historia en la que será su tercera campaña dentro de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, luego de haber jugado en las zafras 2022/23 y 2023/24.

Ronald Acuña Jr. y Maikel García desde el 28

Días atrás, Kelvim Escobar, otro miembro de la increíble dinastía de peloteros nacidos en La Sabana, había adelantado que Ronald Acuña Jr. debutaría en la presente temporada el 28 de noviembre, y añadió que ese mismo día también se daría el debut de Maikel García, primo de Ronald y flamante ganador del Guante de Oro en la Liga Americana, siendo el primer criollo en la historia en ganar dicho galardón como tercera base.

Sin duda, de concretarse, estas incorporaciones serán de muchísima ayuda para unos Tiburones de La Guaira que atraviesan un momento duro en la tabla de posiciones, al presentar récord de 12 victorias y 15 caídas, por lo que necesitan de toda la ayuda posible para darle vuelta a la situación.

De por vida en la LVBP, Ronald Acuña Jr. batea para promedios espectaculares de .398/.524/.717/1.241 en 31 juegos de ronda regular, en los que ha conectado nueve cuadrangulares y ha impulsado un total de 25 anotaciones. Una ayuda de lujo para un equipo litoralense que necesita conseguir su rumbo.