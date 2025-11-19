LVBP: ¿Cuándo fue la última vez que Leones del Caracas despidió a un manager a mitad de temporada?

Suscríbete a nuestros canales

Tiempos complicados en Leones del Caracas. Luego de una cuarta semana que fue realmente espectacular, el equipo melenudo perdió sus tres juegos de la quinta semana de acción, y ha iniciado la sexta con par de derrotas en un mismo día ante Cardenales de Lara, para sumar ya seis caídas de manera consecutiva.

Con esta racha tan complicada, los focos de la fanaticada se han centrado en la figura del manager del equipo, José Alguacil, quien ha tenido una difícil relación con la afición melenuda desde la eliminación que sufrió la novena capitalina en Ronda Regular durante la temporada pasada.

Si bien los problemas que aquejan a los Leones del Caracas van más allá del manager, la realidad es que Alguacil ha sido señalado por varias decisiones durante los juegos, y las posibilidades de una salida podrían crecer si la situación no cambia. Eso sí, hay que decir que esta brusca decisión no es común en Leones, ya que no sucede desde hace un buen tiempo.

¿Cuál fue el último manager de Leones despedido a mitad de temporada?

Y es que, en efecto, la última vez que un manager de Leones del Caracas fue separado de su cargo a mitad de temporada fue en la campaña 2019/20, cuando los melenudos prescindieron de los servicios de Harry Guánchez en diciembre, luego de que acumulara récord de nueve triunfos y 15 caídas en 24 compromisos.

En aquella ocasión, las riendas las asumió quien era el coach de banca de Guánchez, Víctor Gárate, y bajo su mando, Caracas logró avanzar a la postemporada, en donde cayeron en seis juegos ante Tiburones de La Guaira.

Gárate continuó como manager de Leones durante toda la temporada 2020/21, y fue previo a la 2021/22 cuando se anunció su salida, y la llegada de José Alguacil, quien desde entonces se encuentra al frente de la organización.