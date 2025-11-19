LVBP

Así se pone la tabla de posiciones tras la jornada de este martes en la LVBP

Por

Meridiano

Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 12:27 am

Cardenales se ascendió y Leones sigue retrocediendo posiciones

La sexta semana cumplió otra emocionante jornada de pelota en tres recintos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y tras los recientes resultados, es importante repasar cómo marcha la tabla de posiciones.

Evidentemente, como la mayoría de las jornadas, hubo cambios en las posiciones. Zulia sigue firme en la cima a pesar de la derrota, Caribes volvió al segundo lugar y Cardenales le arrebató el quinto lugar a Leones.

Así está la tabla de posiciones en la LVBP: 

  1. Águilas del Zulia (15-11)
  2. Tigres de Aragua (15-12)
  3. Caribes de Anzoátegui (15-12)
  4. Bravos de Margarita (15-13)
  5. Cardenales de Lara (13-14)
  6. Tiburones de La Guaira (12-15)
  7. Leones del Caracas (11-14)
  8. Navegantes del Magallanes (11-16).

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

Miércoles 19 de Noviembre de 2025
Beisbol