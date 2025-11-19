LVBP: Leones claman por un cambio urgente tras nueva derrota ante Cardenales

Suscríbete a nuestros canales

Tanto en la vida como en el beisbol, cuando las cosas no salen bien siempre es mejor dar un paso al costado. La sexta semana de ronda regular no arrancó nada bien para Leones del Caracas, quienes también cayeron en el segundo de la doble cartelera contra Cardenales de Lara, esta vez con marcador de 5 a 1.

Recordemos que el conjunto crepuscular se impuso por 5 a 4 a primera hora en entradas extras. Gracias a ese resultado, los dirigidos por el estratega César Izturis igualaron a los capitalinos en la tabla de posiciones, pero tras este segundo triunfo terminaron de agudizar la crisis del manager José Alguacil y sus pupilos al superarlos.

Dominio total de Cardenales sobre Leones

El Estadio Monumental sufrió, una vez más, por sus Leones desde el mismo primer inning. Everson Pereira se encargó de inaugurar las acciones con un rodado hacia la inicial, lo que permitió que Ildemaro Vargas pisara el home. Acto seguido, en el segundo, Yojhan Quevedo aportó otra con un elevado de sacrificio.

La ofensiva de los capitalinos logró batearle al abridor Adrián De Horta en 2.2 entradas. Sin embargo, solo pudieron hacerle daño con una rayita en la baja del segundo con un sencillo productor de Brainer Bonaci. Además, ante los relevistas Robinson Hernández, Listher Sosa y Christian Cosby no vieron nada de luz.

Por su parte, los pájaros rojos no cesaron sus ataques y extendieron su ventaja en los capítulos siguientes. En el tercero, Danry Vásquez añadió otra con un imparable que remolcó a Luisangel Acuña. Justamente, el hermano de La Bestia sacudió un doble en el cuarto para impulsar a dos compañeros y así dejar cifras definitivas.

De esta manera, Cardenales de Lara (13-14) aprovechan esta visita a la capital para empezar a darle caza a los de arriba. A su vez, Leones del Caracas (11-14) suman su sexto revés seguido y dejan la mesa servida para un posible cambio en su estructura.