LVBP: Doble dosis de poder de Leandro Cedeño no evita la derrota de Leones

El bateador designado de los Leones del Caracas, Leandro Cedeño, protagonizó una gran jornada ofensiva en el primer partido de la serie contra los Cardenales de Lara. A pesar de los dos cuadrangulares que disparó, el equipo capitalino cayó ajustadamente cinco carreras por cuatro.

Los Batazos de Cedeño

El primer vuelacerca del bateador designado llegó en la parte baja de la cuarta entrada. Con un out y las bases vacías, Cedeño conectó un lanzamiento que el abridor Max Castillo dejó en el centro del plato, enviando la pelota por todo el jardín izquierdo en cuenta de un strike sin bolas.

El batazo de Cedeño abrió el marcador para los Leones, que anotaron una carrera más en esa misma entrada para acercarse en el score.

En la parte baja de la sexta, Aldrem Corredor pegó un sencillo y fue reemplazado por el corredor emergente Livan Soto. Leandro Cedeño llegó al plato sin outs en la pizarra y en cuenta completa: tres bolas y dos strikes. El lanzador Juan Zapata dejó un pitcheo en la zona de poder del bateador, quien mandó la bola nuevamente al jardín izquierdo.

El segundo cuadrangular puso al conjunto melenudo al frente en el marcador, una ventaja que lamentablemente perdieron en la parte alta de la octava entrada.