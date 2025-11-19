Jadher Areinamo recibe una excelente noticia y ve más de cerca su debut en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Aunque muchas organizaciones de la Major League Baseball (MLB) no lo quieran aceptar, las ligas invernales siempre son excelentes para que los peloteros lleguen con buen nivel a los entrenamientos primaverales. Uno de esos casos que llamará mucho la atención en 2026 será el de Jadher Areinamo, quien a día de hoy es el pelotero más productivo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

El infielder de los Tiburones de La Guaira se ha cargado el equipo al hombro en estas seis semanas de ronda regular, y gracias a ese magnífico rendimiento recibió una gran noticia por parte de los Rays de Tampa Bay, su organización en Estados Unidos.

Tampa Bay cuenta con Areinamo

En medio de tantas noticias en lo que respecta a la MLB, durante este martes se confirmó que los Rays seleccionaron el contrato de Jadher Areinamo para añadirlo al roster de 40 peloteros. Y es que de esa manera el equipo lo protegió del draft de la Regla 5.

Recordemos que el maracayero llegó al elenco de Tampa Bay a finales del mes de julio, procedente de los Cerveceros de Milwaukee. Al final participó en 37 encuentros con Montgomery Biscuits (sucursal Doble-A) este año, con .255 de promedio, cuatro jonrones, 19 carreras impulsadas, y 18 anotadas.

Luego de dejar muy buenas sensaciones en Ligas Menores, la organización le dio luz verde para jugar en la LVBP durante esta temporada 2025-2026. Hasta la fecha, Jadher Areinamo lidera los apartados de jonrones (9), carreras impulsadas (30), carreras anotadas (25), slugging (.714), y OPS (1.128) del torneo venezolano.