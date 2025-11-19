LVBP

Resultados de la jornada de este martes 18 de noviembre en la LVBP

Por

Meridiano

Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 12:10 am

Los Leones llegaron a seis derrotas de forma consecutiva tras inciar la semana con barrida

La jornada de este martes, 18 de noviembre, en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional fue bastante peculiar y por esa razón, te mostraremos los resultados a continuación.

Lo especial de este día, principalmente fue el espectáculo del Juego de la Chinita abriendo la jornada y hubo hasta tres choques que fueron a entradas extras, incluyendo el primero de la doble cartelera.

Bravos de queda con el Juego de la Chinita:

El primer duelo inició a la 1:00pm, con un triunfo de 13 carreras por 7 de los Bravos de Margarita, quienes vinieron de atrás contra las Águilas del Zulia y los doblegaron en 10 episodios.

  • Bravos de Margarita 13-7 Águilas del Zulia.

Cardenales pasa la escoba ante Leones:

Por su parte, los Cardenales de Lara comenzaron la sexta semana con el pie derecho, tras vencer a Leones del Caracas en ambos desafíos de la doble cartelera, para arrebatarles el quinto puesto y extender la racha de los capitalinos a seis resultados adversos consecutivos.

  • Cardenales de Lara 5-4 Leones del Caracas (primer juego)
  • Cardenales de Lara 5-1 Leones del Caracas (segundo juego).

Caribes terrenea a Magallanes:

En lo que respecta al duelo en el oriente del país, los Caribes de Anzoátegui lograron dejar en el terreno a los Navegantes del Magallanes, en otro desafío que se fue a extrainnings.

  • Navegantes del Magallanes 3-4 Caribes de Anzoátegui.

