LVBP: Caribes se repuso y detuvo al inspirado Magallanes

Ninguno de sus abridores, Junior Guerra y Carlos Marcano, completaron 5 entradas, pero aún así, Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui se tranzaron un gran duelo de pitcheo que pudo ser para cualquiera de los dos. Todo en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel.

El lanzador de casa trabajó 3 innings de solo 1 hit y 5 ponches, el de la visita también 3 entradas de 2 imparables, 3 pasaportes, 4 guillotinados aunque 1 carrera que fue limpia cuando Herlis Rodríguez se la botó en el capítulo 3. Desde ese punto, los relevistas de ambos conjuntos marcaron la pauta.

Para la tribu, después del iniciador Liarvis Breto y Yorvin Pantoja estuvieron perfectos en 1 tramo cada uno. Richard Brito y Yoelvin Sisben 1 episodio en blanco cada uno. En el lado de los navieros siguieron Connor Sadzeck (1), Jaiker Garcia (0.2) y Jesús Reyes (1.1) tampoco permitieron más anotaciones.

Así la partida llegó al 8vo, cuando los magallaneros igualaron luego de que Tucupita Marcano abrió recibiendo pelotazo de Leonard García, Carlos Rodríguez se sacrificó para moverlo a segunda, desde donde anotó con el hit de Andretty Cordero ante Francis Peguero.

La respuesta caribera fue inmediata; tras 2 outs Diego Infante jonroneó contra Amilcar Chirinos, por lo que Anzoátegui lució en contexto favorable para prevalecer porque era el momento para su sólido cerrador Yilber Díaz, este igualmente retiró a los dos primeros que enfrentó, pero (bendito pero de nuevo), Eliézer Alfonzo Jr. mostró lo su padre tanto hizo en ese fuerte de los aborígenes.

“Matatán” hijo despachó vuelabardas por los jardines derecho-central y mandó todo a entradas adicionales.

En las mismas, los Navegantes se vieron con más opciones dado que colocaron a Felipe Vázquez que ha tenido gran rendimiento, solo que esta vez falló.

Ponchó a Romer Cuadrado, Carlos Pérez (aplicando la Ley del Ex), le dio sencillo, entró Yonathan Mendoza como corredor emergente pero las cosas no pasaron de ahí con ponches consecutivos a Leonel Valera y Antonio Piñero.

Magallanes anotó en la alta del 10mo, Vázquez continuó en la lomita para buscar el lauro pero Herlis le abrió con doble que engomó a Piñero que era el corredor asignado (Regla Panamericana). Enderson Franco vino en auxilio de su colega relevista, ponchó al grandeliga Andruw Monasterio pero Hernán Pérez despachó el hit que trajo en las piernas de Rodríguez el mensaje de la victoria.

Ganó Yilber Díaz (1-0, efectividad de 0.96, whip en 0.96) y apenas tuvo su primer rescate malogrado. Perdió Felipe (1-2, 2.13/1.18).

Caribes se sobrepuso con creces a la paliza mutua que se dio con Tiburones de La Guaira 18x15, mejoró su marca a 15-12 y alcanzó a Tigres de Aragua, que estuvo libre, en el 2do lugar. Los navieros quedaron con ganas del quinto lauro al hilo, ahora 11-16, todavía en el último puesto de la tabla LVBP.