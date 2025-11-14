LVBP: Magallanes tiene de sopita a unos Leones trasquilados en incoherencias

Suscríbete a nuestros canales

Cuando se llegó al cierre del 8vo tramo, al menos la abrumadora mayoría pensó que José Alguacil mantendría en la lomita a Anthony Vizcaya, quien con solo 9 envíos apaciguó seria amenaza de los Navegantes en el inning anterior. Pero no, colocó a Moisés Gómez que una vez más no trajo nada ante Magallanes, elenco con el que antes de este 13 de noviembre acumulaba 27.00 en efectividad y 5.00 de whip siendo recibido con 2 hits, 1 carrera que fue sucia y prácticamente de emergencia se llamó a Carlos Hernández.

El espigado cerrador derecho apeló a sus recursos y sacó el 0, pero en la 9na la resistencia de los filibusteros le sobrepasó, además de que la defensiva caraquista en lo más mínimo ayudó.

Luis Suisbel se fajó en gran turno en el que volvió del conteo desfavorable de ninguna bola y 2 strikes, sacó el boleto, Rougned Odor por su parte, fue dominado con manso fly al jardín izquierdo solo que Harold Castro se pasó en la carrera, quitó los ojos de la bola y esta picó.

LVBP - Beisbol - Eternos Rivales - Caracas - Magallanes

Así Yasiel Puig ligó sencillo remolcador de 1, vino Luis Sardiñas y afeitó al león con su primer cuadrangular de la 2025/2026.

Pizarra final: Caracas 9, Magallanes 12.

Este partido fue un auténtico toma y dame entre los Eternos Rivales. Leones marcó en su primer chance, pero en la baja de ese mismo inning 1 Navegantes completó rally de 4 con jonrón productor de 2 para Andretty Cordero en su primer turno como magallanero (aplicando la Ley del Ex), siguió Ángel Reyes con sencillo y Suisbel que también la botó.

Toda esa masacre ocurrió ante el abridor Jesús Vargas, quien no tenía los acostumbrados 4 días de descanso y que en su única presentación, los propios navieros le fustigaron 4 imparables, 4 carreras limpias en relevo de 1.2 tramos.

El carreraje continuó con los melenudos marcando 1 en el 2do, 3ro, 2 para el 4to, 1 en la 5ta pero su contraparte empató a 6 con otras 2 en la baja del 6to gracias al vuelabardas de Eliézer Alfonzo Jr. que encontró a Renato Núñez en circulación, todo vs el relevista JC Keys.

Navegantes el gran domador de Leones

Por cierto, Magallanes fue frenado del 2do al 5to inning por José Marco Torres, quien si tenía los 4 días de descanso y parecía lógico fuese el iniciador de este jueves, aunado a que el viernes pasado lanzó su mejor partido en la LVBP y ante la misma tripulación.

Caracas fabricó 3 más en el 7mo pero le descontaron 1 en el cierre de esa entrada y otra en la 8va. Ganó Amilcar Chirinos (1-0, 2.08 en efectividad, 1.15 de whip) que relevó perfecto en el 9no, incluyó 2 ponches. Perdió Hernández (0-1, 13.50, 1.88).

En el peor de los casos, Magallanes aseguró igualdad en esta serie particular donde amplió el dominio a 4-1.

Ahora en la temporada, Moisés Gómez ante Navegantes tiene 20.30 de ERA, 5.26 en whip. Jesús Vargas 30.90/4.29 y José Marco Torres 0.00/0.89.



