LVBP: ¡Esperado! Así le fue a Yasiel Puig en su debut con Navegantes del Magallanes

Por sus antecedentes en la MLB y en la misma Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), Yasiel Puig ha sido uno de los toleteros de mayor impacto vistos en este circuito al menos durante el último lustro, aún cuando el año pasado su promedio de bateo quedó bajo, .242.

Con todo y eso, el nativo de Cuba consiguió 12 carreras remolcadas a lo largo de 17 partidos en ese segundo ciclo con Tiburones de La Guaira. Ciertamente, era algo injusto esperar que ligase de nuevo .418 de average, más inaudito porcentaje de embasado en .518, que lo llevó hasta .333 y esto es de calidad, por eso mismo, entró en el radar de los Navegantes del Magallanes.

Yasiel Puig, la pólvora que buscan los cañones Navegantes

La nueva gerencia deportiva del club, que se le encargó a Federico Rojas, consiguió anotar en la bitácora a este respetado bateador, y previo al torneo 2025/2026 fue el principal anuncio para el grupo de importados.

Por supuesto que los magallaneros en general, brincaron en una pata, el antillano ha demostrado lo que puede hacer y dado el flojo comienzo de la ofensiva en el certamen en curso, su presencia adquirió sentido de urgencia, que finalmente, a partir de este 11 de noviembre comenzó a ser resarcida.

Eso sí, por mucho pedigrí que se pueda tener, las cosas se deben tomar con la prudencia apropiada, hay que darle chance a Puig de que entre en plena sintonía con el andamiaje de la nave y lo de este martes fue positivo, claro que sí.

En duelo ante sus ex de Tiburones, Yasiel fue alineado como 7mo en el orden del mánager interino Mario Lissón, que también lo colocó como jardinero izquierdo, ligó de 3-1, sacó base por bolas y se ponchó 1 vez.

Ese imparable llegó en la 4ta entrada, luego de que Luis Suisbel se fuese para la calle con uno abordo, mientras un poco más adelante, Ángel Reyes igualmente la botó. El hit vivo el rally, solo que no fue más porque Eliézer Alfonzo Jr. falló con elevado al jardín central.

Para este miércoles, Magallanes seguirá su serie con La Guaira, solo que en el Estadio Universitario. ¿Cómo recibirán los guairistas al cubiche?