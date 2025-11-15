Meridiano Premium

El secreto detrás del poder jonronero de los Leones del Caracas: así nació la transformación

Por

Diego Naranjo Cevallos
Sabado, 15 de noviembre de 2025 a las 10:24 am

Descubre cómo los Leones del Caracas pasaron de ser un equipo sin poder a convertirse en una máquina de jonrones desde 2021. El programa de José Alguacil y Ramón Castro cambió su historia ofensiva.

Suscríbete a nuestros canales

Desde la llegada del mánager José Alguacil en la temporada 2021-2022, los Leones del Caracas se transformaron en un equipo de poder. El incremento de jonrones no ha sido casualidad, sino el resultado de un plan de preparación diseñado para potenciar cada swing.

“No es un secreto que el bateo es una de las fortaleza de nosotros, hay que darle crédito a Ramón Castro (coach de bateo), él tiene un programa de preparación diaria”, resaltó Alguacil. “Ese es un programa que hemos agarrado de los Reales de Kansas City y él lo ha transformado y de verdad que se ha reflejado con los resultados con el Caracas”.

Evolución de los Jonrones

Los Leones del Caracas comenzaron si mucho poder, pero gracias al trabajo de Alguacil y de Ramón Castro, los melenudos dieron un vuelco radical en el apartado del cuadrangular.

  • 2020-2021: 25 HR | 0.62 por juego
  • 2021-2022: 31 HR | 0.63 por juego
  • 2022-2023: 58 HR | 1.05 por juego
  • 2023-2024: 53 HR | 0.94 por juego
  • 2024-2025: 73 HR → tercer equipo en la historia en superar los 70 | 1.28 por juego
  • 2025-2026: 21 HR | 1.09 por juego hasta ahora

“Es un trabajo constante y una preparación que se hace para cada juego”, recordó Alguacil.

No es casualidad: la ciencia detrás de los jonrones del Caracas

El plan adoptado de Kansas City se basa en fortalecimiento físico, lectura de estadísticas avanzadas y un enfoque individualizado.

“Los batazos de poder también son dobles, especialmente en el Monumental, con esos largos callejones. Cada pelotero debe entender su rol. El programa de fortalecimiento ayuda a que los dobles se conviertan en jonrones y los hits en dobles”, explicó el mánager.

Jonroneros melenudos en esta década

Desde la temporada 2020-2021 cuatro paleadores de los Leones del Caracas han destacado por su poder y su constancia con el madero.

  • José Rondón: 43 HR
  • Oswaldo Arcia: 34 HR
  • Harold Castro: 22 HR

“El batazo más importante es el que te gana el juego. No todos pueden ser bateadores de fuerza; por eso cada quien tiene su rol”, recordó Alguacil.

Caracas y Magallanes dominan los jonrones en la década

La rivalidad entre los “Eternos Rivales” se ve en todos los aspectos del beisbol venezolano.

EQUIPO

20-21

21-22

22-23

23-24

24-25

25-26

TOTAL

Magallanes

29

56

49

46

66

21

267

Leones

25

31

58

53

73

23

263

Caribes

30

50

46

44

59

18

247

Cardenales

26

50

53

36

45

24

234

Tiburones

19

29

30

51

58

27

214

Bravos

25

41

37

34

54

23

214

Tigres

14

44

40

28

47

10

183

Aguilas

21

26

23

28

44

12

154

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras LVBP
Sabado 15 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Meridiano Premium