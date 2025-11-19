LVBP: Leandro Cedeño sigue encendido con solos extrabases en su bate

Suscríbete a nuestros canales

Leandro Cedeño, inicialista de los Leones del Caracas, ha iniciado la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) con la pólvora encendida. Sus primeros 24 turnos al bate, ha conectado 10 imparables, todos ellos extrabases: siete dobles y tres jonrones. No ha dado ni un solo sencillo, lo que convierte su arranque en uno de los más explosivos y atípicos en la historia reciente del circuito.

Su línea ofensiva de .417/.483/1.083/1.566 en nueve juegos no solo lo posiciona como uno de los bateadores más calientes del torneo, sino que también lo coloca en una categoría de producción que rara vez se ve en cualquier liga profesional. El slugging de 1.083 y el OPS de 1.566 son cifras que evocan a superestrellas en su pico de rendimiento.

Regularmente, los extrabases suelen ser indicadores de poder, pero también de riesgo. Un bateador que solo conecta dobles y jonrones está apostando por swings largos, por ángulos de salida agresivos y por una mentalidad ofensiva centrada en el daño.

Cedeño en tan solo nueve juegos ya ha firmado la mejor temporada en su carrera en la LVBP. Implantando topes personales en dobles, jonrones y empujadas.