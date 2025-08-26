Luis Torrens hace historia con los Mets y se une a estas leyendas (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Luis Torrens de manera silenciosa, ha sido uno de los bateadores más productivos en el lineup de los Mets de Nueva York en esta segunda mitad de la temporada 2025 de Grandes Ligas. El receptor criollo el pasado lunes 26 de agosto vivió una gran jornada ofensiva, que fue clave en una nueva victoria de su equipo.

El careta de 29 años fue fundamental en el triunfo 13-3 sobre los Phillies de Philadelphia y su jornada, le permitió entrar en la historia de la franquicia de Queens, algo que sin duda lo debe motivar a seguir brillando ofensivamente, pensando claramente en los Playoffs.

Luis Torrens entre leyendas de los Mets

Torrens firmó una jornada histórica al convertirse en el séptimo receptor en la historia de los Mets en conseguir un partido con al menos tres imparables y cinco carreras impulsadas. El venezolano se lució con el madero y dejó una marca que pocos en la organización han alcanzado, consolidando así una de sus actuaciones más memorables en Grandes Ligas.

Con esta hazaña, el nacido en Valencia se unió a un grupo selecto que incluye a figuras emblemáticas como Wilson Ramos, Paul Lo Duca, Mike Piazza, Todd Hundley, Mackey Sasser y el miembro del Salón de la Fama, Gary Carter. Ser parte de esta lista lo coloca en una posición especial dentro de la franquicia, donde los receptores han sido piezas claves a lo largo de los años.

Tras esta vibrante jornada, Luis Torrens cuenta con 49 hits en la campaña 2025 de MLB, con tres jonrones, 21 carreras remolcadas y 12 anotadas, todo esto en 80 juegos.