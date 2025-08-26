Luis Torrens y los Mets propinan contundente paliza a los Phillies

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York remontaron para después aplastar a los Phillies de Filadelfia en el Citi Field en la Gran Manzana, reduciendo así su diferencia con respecto a la visita por el liderato del Este de la Liga Nacional.

La gran figura del compromiso sería el receptor venezolano Luis Torrens, quien, pese a ser el noveno bate del equipo neoyorquino, impulsó cinco de las trece carreras que produjo el equipo en la noche de este lunes.

En el sexto acto, el pelotero nacido en Valencia pegó un doble para mandar a la goma a Tyrone Taylor. En su siguiente turno, en la séptima entrada, conectó un profundo cuadrangular entre los terrenos del centro y el jardín derecho.

Con su tercer bambinazo del año, produjo tres carreras más, pues Taylor y Brandon Nimmo se encontraban en base. Finalmente, impulsó su quinta rayita con un sencillo en el octavo episodio, remolcando otra vez a Taylor.

Con una actuación de 5-3 con un sencillo, un doble, un cuadrangular, dos carreras anotadas y cinco impulsadas, Torrens termina su noche con .221 de promedio, tres jonrones, 21 carreras empujadas y doce anotadas.